Умер архитектор Бэй Юймин, создавший пирамиду Лувра

В США в возрасте 102 лет умер архитектор Бэй Юймин, сообщает The New York Times. Самым известным его проектом была пирамида Лувра, строительство которой было завершено в 1989 году.

Pierre Gleizes / AP / Scanpix / LETA

Бэй Юймин также, в числе прочего, был автором проектов Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, Зала славы и музея рок-н-ролла в Кливленде и Эверсонского художественного музея в Нью-Йорке.

В 1983 году он был удостоен престижной архитектурной награды — Притцкеровской премии.

Бэй Юймин родился в 1917 году в Китае. В возрасте 18 лет он переехал в США, где закончил Массачусетский технологический институт, а затем Высшую школу дизайна Гарвардского университета.

Последним реализованным на настоящий момент проектом Бэй Юймина стал Музей исламского искусства в столице Катара, строительство которого было завершено в 2006 году.