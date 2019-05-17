Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Россиянин Сергей Лазарев вышел в финал песенного конкурса «Евровидение», проходящего в Израиле.

Помимо россиянина, исполнившего композицию «Scream», по итогам второго полуфинала в финал прошли представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Финал «Евровидения» состоится 18 мая.

Представитель России выступит в финале «Евровидения» впервые с 2016 года (тогда это тоже был Сергей Лазарев). В 2017 году Россия бойкотировала конкурс, а в 2018 году впервые за все годы своего участия не прошла в финал.