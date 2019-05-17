РБК: 60 региональных депутатов отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Шестьдесят депутатов законодательных собраний российских регионов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, причем 11 из них, судя по отчетности, не заработали за год вообще ничего. Об этом пишет РБК, изучившее декларации депутатов.

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов в интервью изданию назвал нулевой доход депутатов «аномалией», предположив, что «люди стараются официальный доход не показывать».

Депутаты с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, судя по декларациям, работают в 25 законодательных собраниях. Больше всего таких депутатов в Северной Осетии и Дагестане.

Депутаты законодательных собраний регионов, как и депутаты обеих палат российского парламента и ряд госслужащих, обязаны предоставить декларации о доходах за предыдущий год не позднее 1 апреля. В декларации они должны указывать доходы супругов и несовершеннолетних детей. За нарушение сроков подачи деклараций полномочия депутатов могут быть досрочно прекращены.