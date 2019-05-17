Forbes составил рейтинг компаний с самыми большими премиями топ-менеджерам. На первом месте «Норильский никель»

Forbes опубликовал рейтинг компаний, которые в 2018 году выплатили своим руководителям самые большие зарплаты, бонусы и премии.

Первое место в списке занял «Норильский никель», выплативший 23 руководителям в общей сложности 6,8 миллиарда рублей.

В пятерку самых щедрых компаний также вошли: Сбербанк с 4,4 миллиарда рублей (на 18 руководителей), «Газпром» с 4,3 миллиарда рублей (на 17 человек), «Роснефть» с 4 миллиардами рублей также на 17 топ-менеджеров и ВТБ, направивший на материальное поощрение 24 руководителей 3,7 миллиарда рублей.

При составлении рейтинга не учитывались выплаты в рамках долгосрочных программ премирования, которые, как правило, жестко привязаны к показанным компанией результатам.

Forbes в течение нескольких лет ежегодно публиковал рейтинги самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. Из-за этих рейтингов с изданием судился глава «Роснефти» Игорь Сечин. Они также становились причиной конфликта внутри издания — в 2016 году журналисты заподозрили Александра Федотова, незадолго до этого купившего Forbes, в намеренном сокрытии зарплаты главы ВТБ Андрея Костина. В последние несколько лет журнал от публикации рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров отказался.