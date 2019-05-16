В Кемерово начался суд по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводской суд Кемерово приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Первое судебное заседание стартовало 16 мая в помещении Ленинского районного суда, поскольку у Заводского суда нет подходящего зала, чтобы вместить всех участников и слушателей процесса, сообщает «Интерфакс».

На скамье подсудимых семь человек: бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

Обновлено. Представитель прокуратуры в суде обвинил Богданову в создании организованной преступной группы (ОПГ) для нарушения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». По информации обвинения, в ОПГ, помимо Богдановой, входили Судденок и Соболев.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.