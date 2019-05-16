США ввели санкции против Руслана Геремеева по «закону Магнитского»

Минфин США внес в санкционный список в рамках пять человек, а также специальный отряд быстрого реагирования «Терек».

Среди лиц, попавших в список, бывший заместитель батальона «Север» Руслан Геремеев, а также бывший начальник сегежской колонии № 7 Сергей Коссиев.

В ходе расследования убийства политика Бориса Немцова адвокаты его семьи предполагали, что Геремеев мог быть организатором преступления. Геремеев упоминался в материалах дела, но так и не был допрошен. Следствие заявляло, что считает заказчиком преступления Руслана Мухудинова, водителя Геремеева.

В колонии, которой руководил Коссиев, отбывали заключение бизнесмен Михаил Ходорковский и гражданский активист Ильдар Дадин. В 2016 году Дадин рассказал об издевательствах над заключенными, которые регулярно практиковал в том числе лично Коссиев. В январе 2019 года он был приговорен к двум с половиной годам колонии за превышение должностных полномочий.