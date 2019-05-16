Секретные сведения о российских спутниках попали в интернет

Информация о российских космических аппаратах, о создании которых ранее не сообщалось, была опубликована в открытом доступе на сайте в зоне .ru. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие « », разработавшее некоторые элементы спутников.

В интернет выложили презентацию, в которой перечислены названия спутников, сроки запусков и количество аппаратов, а также сведения об опытно-конструкторских работах и предприятиях, их осуществляющих.

Сведения о спутниках огласили в феврале на конференции в Краснодаре. Эта информация не должна была попасть в открытое пространство, сказал главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов. Он назвал публикацию данных незаконной.

Когда и где опубликовали сведения о секретных спутниках, не уточняется. В «Сатурне» пообещали предпринять «соответствующие действия» в отношении тех, кто выложил презентацию.