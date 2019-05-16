Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук создал партию «Голос». Музыкант пойдет на выборы в Верховную Раду

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал политическую партию под названием «Голос». С ней музыкант планирует участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом сообщает украинское издание ТСН со ссылкой на пресс-релиз партии.

В партию Вакарчука вошли, в частности, бывший замминистра юстиции Украины Юлия Клименко и бывший глава организации «Transparency International Украина» Ярослав Юрчишин.

Как пишет украинская служба «Би-би-си», в пресс-релизе партии говорится, что она «не будет брать ни копейки у олигархов, а ее профинансируют прозрачный бизнес и простые украинцы». Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику, в январе 2019 года. Изначально предполагалось, что он примет участие в президентских выборах на Украине, но музыкант это опроверг. В феврале он заявил, что рассматривает вопрос участия в парламентских выборах.

Вакарчук уже избирался в Верховную Раду Украины в 2007 году от блока Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона» , но через год сложил полномочия из-за «аморальной борьбы за власть вразрез с национальными интересами».