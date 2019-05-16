Бизнесмен, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский вернулся на Украину.

Самолет предпринимателя прилетел в ночь на 16 мая из Израиля в аэропорт Днепра.

В комментарии изданию theБабель Коломойский подтвердил свое возвращение на родину, отметив, что не знает пока, чем намерен заняться в первую очередь.

Игорь Коломойский владеет группой «Приват» и медиахолдингом «1+1 медиа». В 2016 году правительство Украины объявило о национализации крупнейшего частного банка страны «ПриватБанка», принадлежащего Коломойскому. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка, после чего покинул Украину. В апреле 2019 года киевский суд признал, что национализация «ПриватБанка» была проведена с нарушениями.

Коломойского связывают с президентской кампанией Владимира Зеленского. Ранее он уже заявлял, что намерен вернуться на родину после инаугурации избранного президента Украины.