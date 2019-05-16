Худруком театра имени Ленсовета станет актриса Лариса Луппиан

Художественным руководителем петербургского театра имени Ленсовета станет актриса Лариса Луппиан, пишет «Фонтанка». Актриса подтвердила изданию, что согласилась на предложение властей Санкт-Петербурга возглавить театр, однако оформление, по ее словам, «может продлиться долго».

Луппиан заявила, что намерена разнообразить преимущественно «молодежный» репертуар театра, оставив при этом «все старые спектакли», в том числе постановки бывшего худрука Юрия Бутусова. Она назвала «довольно смелым» предложение властей возглавить театр, но выразила уверенность, что сможет координировать его работу и «свести труппу с новыми режиссерами».

Лариса Луппиан работает в театре имени Ленсовета с середины 1970-х годов. На сайте театра упомянуты две постановки, в которых она занята; сама спектакли Луппиан не ставит Муж Луппиан — актер Михаил Боярский; их дети — актриса Елизавета Боярская и депутат Госдумы Сергей Боярский.

Прежним худруком театра имени Ленсовета был многократный лауреат «Золотой маски» режиссер Юрий Бутусов. В марте 2018 года он уволился, сославшись на противодействие со стороны директора театра и городского комитета по культуре.