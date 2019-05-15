На акции протеста в Екатеринбурге задержали более 40 человек

На против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге задержаны 44 человека, сообщает «ОВД-Инфо». По данным Znak.com, задержаны 47 человек.

К месту акции стянули сотрудников ОМОНа. Протестующих оттеснили от забора, который окружает сквер. Из толпы в сторону силовиков бросали петарды и бутылки. Сотрудники ОМОНа несколько раз применяли против протестующих дубинки, пишет «Екатеринбург онлайн».

Обновлено. В числе задержанных — председатель свердловской «Открытой России» Владислав Постников и Алексей Мезяев, исполняющий обязанности координатора челябинского штаба Навального.