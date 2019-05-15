К месту акции в защиту сквера в Екатеринбурге стянули ОМОН. Он начал оттеснять протестующих

В Екатеринбурге к скверу, где проходит , приехал ОМОН. Об этом пишет «Екатеринбург онлайн».

Сотрудники ОМОНа выстроились возле забора, которым оградили территорию будущей стройки в сквере. 66.ru пишет, что силовики начали оттеснять протестующих от забора. Также начались задержания; по данным «ОВД-Инфо», задержаны восемь человек.

Сообщается, что после начала задержаний в толпе запустили несколько фейерверков и по меньшей мере одну петарду.

Ura.ru сообщает, что один из сотрудников ОМОНа ударил фотографа издания Владимира Жабрикова со словами «Забирай отсюда свои объективы». Отмечается, что Жабриков был в бейдже с надписью «Пресса». Несмотря на инцидент, фотограф продолжил работу.