Самолет Utair, у которого не убралось шасси, вернулся в аэропорт Внуково

Обновление: Самолет в 12:38 мск благополучно приземлился. Пострадавших нет.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва-Милан, возвращается в аэропорт Внуково из-за неполадок с шасси, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Командир самолета вскоре после вылета из Внуково сообщил диспетчерам, что из-за технической неисправности не удалось убрать стойку шасси, и запросил вынужденную посадку.

«Сейчас кружит над аэропортом, вырабатывает топливо», — сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.

В Utair подтвердили «Интерфаксу», что их самолет готовится к вынужденной посадке. По словам представителей авиакомпании, на борту находятся 109 пассажиров.