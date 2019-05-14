На Аляске столкнулись два гидросамолета с туристами. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще два считаются пропавшими без вести в результате столкновения двух экскурсионных гидросамолетов на Аляске, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 13 мая в нескольких километрах от города Кетчикан на юго-востоке штата. В катастрофу попали одномоторные самолеты De Havilland Otter DHC-3 и De Havilland DHC-2 Beaver, принадлежащие авиакомпании Taquan Air. Они перевозили туристов круизного лайнера «Ройял Принцесс». На борту первого самолета находились 11 человек, а на втором — пятеро.

Десять пострадавших в результате авиакатастрофы доставлены в близлежащие госпитали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Причины столкновения самолетов неизвестны.