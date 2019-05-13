Власти Турции обнаружили трещины в фундаменте АЭС «Аккую». Ее строит «Росатом»

Регулятор атомной энергетики Турции дважды обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит российская госкорпорация «Росатом». Об этом в начале мая написало издание Haberturk, внимание на материал обратило РБК.

По данным Haberturk, первая трещина была найдена в июле 2018 года. После того как «Росатом» перезалил бетон, регулятор обнаружил новую трещину — работы по ее устранению закончились в сентябре.

В «Росатоме» сообщили, что строительство АЭС «Аккую» сейчас идет в соответствии с графиком.

Проект атомной электростанции «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Соглашение о строительстве АЭС было заключено в 2010 году. В 2015 году, после того как Турция сбила на границе с Сирией российский истребитель, проект был приостановлен. В 2017 году его возобновили.