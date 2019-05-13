Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store. Акции корпорации упали на 5%

Верховный суд США разрешил рассматривать иск пользователей к Apple о возможном нарушении антимонопольного законодательства из-за магазина приложений App Store, сообщает Reuters.

После того, как стало известно о решении Верховного суда США, котировки акций Apple на бирже Nasdaq снизились примерно на 5% (по состоянию на 18:00 мск).

Агентство Bloomberg, в свою очередь, связывает падение акций Apple не только с решением суда дать ход иску, но и с тем, что Китай объявил о повышении пошлин на некоторые американские товары с 1 июня.

Истцы утверждают, что Apple действует как монополист, разрешая устанавливать приложения для своих смартфонов только через App Store и, таким образом, вынуждая их переплачивать.

Apple пыталась добиться, чтобы иск не был принят к рассмотрению. Корпорация настаивала на том, что разработчик и сами устанавливают цены в App Store, а Apple получает лишь комиссию как агент.