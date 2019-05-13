В Великобритании выпустили монету с Шерлоком Холмсом. Текст на ней можно прочитать только с лупой

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету к 160-летию Артура Конан Дойла, на ней изображен самый известный персонаж его книг — Шерлок Холмс.

Вокруг профиля сыщика на монете номиналом в 50 пенсов размещены написанные очень мелким шрифтом названия книг с его участием.

«Единственный способ „разгадать загадку текста“ — использовать инструмент, который всегда носил с собой сыщик — лупу», — пояснил автор дизайна монеты Стивен Ро.

Монеты выпущены исполнении из разных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов (в золоте). Почти весь тираж монет уже зарезервирован.