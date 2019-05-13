В Москве произошло ДТП с участием бронемашины и легкового «Опеля»

На Севастопольском проспекте в Москве столкнулись бронемашина и легковой автомобиль «Опель». Как рассказала РБК водитель «Опеля» Анна, она ехала по второй полосе, когда ее обогнала колонна из двух БТР, двух бронемашин с мигалкой и машины сопровождения.

Когда колонна перестраивалась во вторую полосу, первый из бронетранспортеров столкнулся с «Опелем», сообщила участница ДТП. По ее словам, у легкового автомобиля повреждены бампер, нижняя фара и правое крыло.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Москве подтвердили РИА Новости факт ДТП с участием бронемашины и «Опеля». Представители ГИБДД сообщили, что повреждения получили оба транспортных средства. Какому ведомству принадлежит бронемашина, в Госавтоинспекции не уточнили.

В свою очередь источник РБК в ГИБДД рассказал, что в ДТП участвовал не бронетранспортер, а БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина). По словам собеседника издания, водитель бронемашины заявил, что ДТП произошло по вине «Опеля».

В феврале в центре Курска два бронетранспортера столкнулись с четырьмя легковыми машинами. Военные заявили, что вина за ДТП лежит на водителях легковых автомобилей, которые «вклинились в организованную колонну военной техники». Владельцы двух автомобилей, пострадавших в этом ДТП, подали в суд на Минобороны, потребовав в общей сложности почти 1 миллион рублей. Рассмотрение иска начнется 15 мая.