Умерла актриса и певица Дорис Дэй
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В Калифорнии умерла Дорис Дэй, одна из наиболее известных актрис Голливуда 1960-х годов.
Дэй было 97 лет. Как сообщили ее представители, она умерла в окружении друзей.
Дэй была одной из главных кинозвезд так называемого «золотого века Голливуда». Ее ведущие роли в фильмах «Человек, который слишком много знал», «Интимный разговор», «Роман в открытом море» пришлись на 1950-е годы. Дэй является одной из наиболее кассовых актрис всего XX века.
Дэй также достигла большого успеха как певица. В ее дискографии — более двадцати альбомов. Синглы Дэй пять раз занимали первое место в чартах США.
У Дэй есть две звезды на Аллее славы в Голливуде — за вклад в киноиндустрию и в индустрию звукозаписи.