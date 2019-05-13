Умерла актриса и певица Дорис Дэй

В Калифорнии умерла Дорис Дэй, одна из наиболее известных актрис Голливуда 1960-х годов.

Ronald Grant Archive / Mary Evan / Scanpix / LETA

Дэй было 97 лет. Как сообщили ее представители, она умерла в окружении друзей.

Дэй была одной из главных кинозвезд так называемого «золотого века Голливуда». Ее ведущие роли в фильмах «Человек, который слишком много знал», «Интимный разговор», «Роман в открытом море» пришлись на 1950-е годы. Дэй является одной из наиболее кассовых актрис всего XX века.

Дэй также достигла большого успеха как певица. В ее дискографии — более двадцати альбомов. Синглы Дэй пять раз занимали первое место в чартах США.

У Дэй есть две звезды на Аллее славы в Голливуде — за вклад в киноиндустрию и в индустрию звукозаписи.