Ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, перевели из СИЗО в больницу

75-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, арестованный по , госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в гражданскую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Евгения Смирнова.

Почему Кудрявцева перевели в больницу, адвокат не знает. Он допустил, что это связано с Европейского суда по правам человека или с обследованием Кудрявцева на наличие заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей.

Кудрявцев находится в 20-й городской больнице Москвы имени Ерамишанцева. По словам адвоката, условия содержания Кудрявцева в больнице строже, чем в «Лефортово».

Адвокат Иван Павлов, защищающий Кудрявцева, сообщил «Интерфаксу», что ученого перевели в больницу, врачи которой «имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы». Он считает, что обследование нужно проводить в независимой больнице.

Изменить меру пресечения Виктору Кудрявцеву, который находится в СИЗО с июля 2018 года, ранее, в числе прочих, просил президент Российской академии наук Александр Сергеев.