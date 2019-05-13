Шведская прокуратура возобновила расследование дела Ассанжа. Основателя WikiLeaks подозревают в сексуальных домогательствах

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование уголовного дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Дело о сексуальных домогательствах, объявила прокурор Эва-Мария Перссон, возобновлено в связи с тем, что Ассанж задержан и появилась возможность требовать его экстрадиции.

Официальный запрос на выдачу Ассанжа, по словам прокурора, будет направлен британским властям в самое ближайшее время. Перссон подчеркнула, что если Ассанж будет экстрадирован в Швецию, то его не смогут передать третьей стране. Таким образом, указала прокурор, Швеция не выдаст основателя WikiLeaks США.

Соединенные Штаты также планируют добиться экстрадиции Ассанжа. Решение о том, какой стране выдать Ассанжа, должен принять британский суд.

В 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

Ассанж семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года основатель WikiLeaks был арестован и приговорен к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.

Правоохранительные органы Швеции прекратили расследование уголовного дела в отношении Ассанжа в 2017 году. Однако после его ареста в Лондоне заявили, что рассматривают возможность возобновления расследования.