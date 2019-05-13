Сергей Зверев оштрафован на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля. Он протестовал против завода по розливу воды на Байкале

Суд назначил стилисту Сергею Звереву штраф в размере 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади 3 марта.

На Зверева был составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП, которая предусматривает наказание виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.

В Тверской суд в Москве Зверев 13 мая пришел в короне.

Зверев устраивал пикет против строительства завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на Байкале, которое велось с участием инвесторов из Китая. В данный момент строительство заморожено. Подробно о конфликте вокруг завода на Байкале писала «Медуза».

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