На Лубянке на акции против пыток и репрессий задержали несколько человек

Полиция задержала шестерых человек возле здания ФСБ на Лубянке во время акции в поддержку фигурантов дела и . Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Четверо из задержанных — активисты консервативного движения SERB, вступавшие в словесные конфликты с собравшимися. Еще двое — гражданские активисты, участвовавшие в акции.

По данным «ОВД-инфо», всего были задержаны семь человек: пятеро активистов SERB и двое участников акции.

Всего в акции, по оценке корреспондента «Медузы» приняли участие до ста человек.

Организаторы акции планировали провести ее на Бульварном кольце и подали соответствующее уведомление в мэрию, но получили отказ. После этого мероприятие решено было провести напротив здания ФСБ без согласования. Утром 13 мая полиция вручила главе движения «За права человека» Льву Пономареву предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Акция приурочена к началу судебных процессов по делам участников «Сети» и «Нового величия».