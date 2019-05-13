Медведев предложил расширить список товаров, подлежащих маркировке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил увеличить список товаров, которые необходимо маркировать в для борьбы с контрафактом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на распоряжение главы правительства.

Предполагалось, что в 2019 году обязательной станет маркировка товаров. По предложению Медведева, в расширенный список должны войти еще восемь групп: детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметика, безалкогольные напитки, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника.

Кроме того, чиновники решили маркировать готовую молочную продукцию, сообщил источник «Ведомостей». Эти товары в распоряжении Медведева не упоминаются.

Решение о маркировке новых групп товаров пока не принято, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Соглашение о системе маркировки товаров между правительством и Центром развития перспективных технологий будет подписано в ближайший месяц. Центр планирует брать с производителей по 50 копеек за маркировку каждой единицы товара без учета НДС. Бесплатно маркировать станут только жизненно необходимые лекарства дешевле 20 рублей.

Система обязательной маркировки товаров заработает в полную силу в 2024 году, когда маркировать начнут широкий список товаров.