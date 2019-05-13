Чиновников правительства попросили скинуться на памятник Потемкину в Севастополе. Удалось собрать 2,7 миллиона рублей

Сотрудников аппарата правительства и аппаратов вице-премьеров попросили пожертвовать личные средства на памятник князю Григорию Потемкину в Севастополе, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Соответствующая просьба поступила в апреле, до сведения сотрудников ее довели руководители департаментов, рассказали собеседники агентства. По данным источников, с просьбой о сборе средств на памятник к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В некоторых подразделениях, по словам источников, была установлена «планка в несколько тысяч рублей», в других — просили сдать «кто сколько может». Всего, сообщи собеседники издания, удалось собрать 2,7 миллиона рублей.

Собранную сумму, по данным РБК, направили на погашение долга за отливку монумента — он обошелся в 6 миллионов рублей. Дополнительно предстоит собрать средства на постамент и установку. По примерным расчетам, установка памятника полностью обойдется в 25-30 миллионов рублей.

В фонде «Крым — Наш», который, в числе прочего, занимается проектом памятника Потемкину, заявили, что рассчитывают на новые пожертвования от фракций и депутатов Госдумы.

Проект установки памятника князю Григорию Потемкину в Крыму стал обсуждаться после присоединения полуострова к России. Одним из инициаторов был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Было объявлено, что памятник возведут на народные пожертвования и установят к концу 2016 года.

Сбор средств, в частности, проводили в Госдуме, а также в Совете Федерации. Сенаторы и аппарат Совфеда, сообщала в конце 2016 года спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, собрали 1,8 миллиона рублей.