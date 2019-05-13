Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны на фоне расследования о многомиллиардных хищениях в «Оборонсервисе». После этого Сердюков работал на руководящих постах в крупных государственных компаниях, связанных с авиационной промышленностью.

Объединенная авиастроительная корпорация — публичное акционерное общество, объединяющее все крупнейшие авиастроительные предприятия в России. На 90% ОАК принадлежит государству.