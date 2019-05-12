В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пришли на акцию «Бессмертный полк» с фотографией одного и того же ветерана

На акции «Бессмертный полк», которая прошла в Саранске 9 мая, глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и епископ Вениамин (Кириллов) пришли с фотографией одного и того же ветерана.

На одинаковые фотографии, опубликованные в отчете об акции на официальной странице МВД Мордовии в ВК, обратили внимание, в числе прочих, издание Baza и «Открытые медиа», о них также писали в паблике «Омбудсмен полиции».

У фотографий отличался фон и подпись — на одном снимке ветеран был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем, на другом — Матвеем Андреевичем Кудашкиным. Вероятно, речь идет об уроженце Мордовии Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города «с фотографиями своих родственников-ветеранов».

Республиканские МВД и прокуратура появление руководства на акции «Бессмертный полк» с одинаковыми фотографиями никак не прокомментировали.

С официальной страницы МВД Мордовии во «ВКонтакте» отчет об акции удален. Сохранились его скриншоты, их, например, публикуют «Открытые медиа».