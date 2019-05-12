Умерла актриса Пегги Липтон, сыгравшая хозяйку закусочной в «Твин Пикс»

Актриса Пегги Липтон, известная, в числе прочего, по роли хозяйки закусочной Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс» и его продолжениях, умерла в возрасте 72 лет.

Причиной смерти Липтон, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление родственников актрисы, стало онкологическое заболевание.

До «Твин Пикс» Липтон сыграла одну из главных ролей в сериале «Отряд „Стиляги“», выходившем с 1968 по 1973 год. За работу в «Отряде „Стиляги“» Липтон получила премию «Золотой глобус» (1971 год) за лучшую женскую роль в драматическом сериале и была несколько раз номинирована на премию «Эмми». В 1974 году актриса вышла замуж за знаменитого музыкального продюсера Квинси Джонса и сделала перерыв в карьере. К съемкам Липтон вернулась вскоре после развода в 1990 году. В 2017 год актриса появилась в новом «Твин Пикс», сыграв одну из последних своих ролей.