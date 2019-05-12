Прощание с Сергеем Доренко перенесено. Родственники потребовали провести повторную судмедэкспертизу

Церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко, которая должна была состояться в воскресенье, 12 мая, переносится, сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

По данным «Говорит Москва», полиция отказалась выдавать вдове тело для захоронения в связи «с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Такое решение, сообщает радиостанция, было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко Ксении и Екатерины, которые предполагают, что журналист мог быть отравлен.

Когда может состояться прощание с журналистом, пока неизвестно. Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев предположил в разговоре с радиостанцией, что речь может идти не о проведении повторной судмедэкспертизы, а «об ожидании результатов судебно-химического исследования».

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил «Интерфаксу», что дополнительные исследования могут занять примерно неделю.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Предварительной причиной смерти журналиста был назван разрыв аорты.