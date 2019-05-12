Михаил Фридман впервые попал в рейтинг богатейших жителей Великобритании по версии The Times

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман попал в рейтинг богатейших жителей Великобритании, который ежегодно составляет газета The Times.

Состояние Фридмана, занявшего сразу 10 место, составители рейтинга оценили в 10,9 миллиарда фунтов стерлингов.

В первой десятке списка самых богатых жителей Великобритании также традиционно оказались еще двое российских бизнесменов — Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Состояние Абрамовича, посчитали составители рейтинга, за год выросло на 1,8 миллиарда фунтов, до 11,2 миллиарда. Он занимает 9 место. Усманов разместился на строчку выше с 11,3 миллиардами фунтов стерлингов (на 783 миллиона больше, чем годом ранее).

Возглавляют рейтинг богатейших жителей Великобритании уроженцы Индии братья Шри и Гопи Хиндуя с 22 миллиардами фунтов стерлингов, которые им принес конгломерат Hinduja Group, занимающийся, в числе прочего, недвижимостью и инвестициями в разные отрасли экономики.

В марте Forbes назвал Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании. Это издание оценивало состояние основателя «Альфа-групп» в 15 миллиардов долларов.