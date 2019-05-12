Экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови в центре Парижа

Участники экологического движения Extinction Rebellion («Восстание вымирания») провели 12 мая акцию в центре Парижа, вылив 300 литров бутафорской крови на ступени дворца Шайо на площади Трокадеро.

Таким образом активисты обратили внимание на угрозу исчезновения редких видов животных и растений, призвав власти принять меры для сохранения биоразнообразия на планете. Акция проходила при большом стечении журналистов и туристов.

Разлив ненастоящую кровь, активисты выкрикивали лозунги, пока один из них лежал на ступенях, символизируя массовое вымирание. По окончании акции они очистили ступени от крови.

В начале мая в Париже был представлен доклад ООН, согласно которому около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности.

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