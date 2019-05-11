В Москве полиция пришла на «консервативную аниме-вечеринку» либертарианцев из-за сообщения об оружии

Сотрудники полиции пришли на «консервативную аниме-вечернику», которую 10 мая устроил в Москве член Либертарианской партии и блогер Михаил Светов. Об этом в твиттере сообщил сам Светов и участница вечерники Соня Блейд (настоящее имя Софья Пахомова).

По словам Сони Блейд, причиной прихода сотрудников полиции стал анонимный звонок о наличии оружия на вечернике. Полицейские задержали члена Либертарианской партии Владимира Осенина, выступавшего с лекцией о том, как в России легально иметь оружие. Что ему вменяли, неизвестно. Позже Соня Блейд сообщила, что его отпустили под обязательство о явке 13 мая.

Канал РЕН ТВ, снявший задержание Осенина, со ссылкой на очевидцев сообщает, что либертарианец «со сцены рассказывал о массовом расстреле людей» и «в какой-то момент начал размахивать оружием». Также канал выложил видео, на котором Осенин говорит, что принес на вечернику принадлежащие ему пистолет, ружье и винтовку. Кроме того, опубликовано фото оружия.

Соня Блейд заявила «Медиазоне», что после приезда съемочной группой РЕН ТВ в здание, где проходила вечерника, забежали пять мужчин, которые стали «бросаться на людей» и принесли надувную секс-куклу с головой манекена.