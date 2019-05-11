Белорусская таможня задержала россиянку с крупнейшей партией наркотиков за 25 лет. Она везла 100 килограмм экстази
Сотрудники белорусской таможни задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограмм экстази. Об этом сообщает Таможенный комитет Белоруссии.
Россиянка ехала на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска «Домачево». Сотрудники таможни нашли в салоне и в багажнике ее машины тайники на электромагнитных замках. В них находилось 100 упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограмм и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 грамм. Химическая экспертиза показала, что это экстази и гашиш.
Отмечается, что это самая крупная партия психотропов, обнаруженных белорусской таможней на границе за 25 лет. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.