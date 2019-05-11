Белорусская таможня задержала россиянку с крупнейшей партией наркотиков за 25 лет. Она везла 100 килограмм экстази

Сотрудники белорусской таможни задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограмм экстази. Об этом сообщает Таможенный комитет Белоруссии.

Более 100 кг психотропа экстази Таможенные органы Республики Беларусь

Россиянка ехала на автомобиле Chrysler из Польши через пункт пропуска «Домачево». Сотрудники таможни нашли в салоне и в багажнике ее машины тайники на электромагнитных замках. В них находилось 100 упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограмм и три брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 грамм. Химическая экспертиза показала, что это экстази и гашиш.

Отмечается, что это самая крупная партия психотропов, обнаруженных белорусской таможней на границе за 25 лет. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о . Ей грозит до 10 лет лишения свободы.