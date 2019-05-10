Возле Госдумы задержан поэт Александр Дельфинов. Он вышел на пикет против приравнивания антидепрессантов к наркотикам

Полиция Москвы задержала активиста и поэта Александра Дельфинова, который вышел с одиночным пикетом к зданию Госдумы, сообщает «ОВД-Инфо». Его задержали через несколько минут после начала акции, уточняет телеканал «Дождь».

Активист выступил против ареста 24-летней Дарьи Беляевой из Екатеринбурга. Ее обвинили в контрабанде наркотиков из-за того, что она купила в Польше антидепрессант, который с 2016 года не продается в России.

Дельфинов вышел с плакатом о том, что уголовное дело Беляевой имитирует борьбу с наркотиками и подменяет понятия. Сам Дельфинов по назначению врача принимает тот же препарат, что и арестованная женщина. «Беляева живет с психиатрическим диагнозом, препарат она заказала для лечения», — говорилось на плакате.

Задержанного доставили в ОВД «Тверской». Причина его задержания пока неизвестна.