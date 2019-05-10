Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году

Сейм Латвии принял заявление о том, что власти Советского Союза совершили геноцид, когда крымских татар в 1944 году. Заявление опубликовано на сайте парламента страны.

В заявлении сказано со ссылкой на исторические документы, что советские власти преследовали многие этнические группы, в том числе крымских татар, «для уничтожения культурного и социального наследия».

Также в принятом документе депутаты осудили действия властей России, которые после присоединения Крыма к РФ начали преследовать представителей крымскотатарского народа.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что крымских татар, которые не признают «незаконную аннексию Крыма», ограничивают в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию и в использовании родного языка.

В Крыму после присоединения полуострова к России начались задержания предполагаемых участников организации « ». Адвокаты настаивают, что крымских мусульман преследуют по религиозному признаку. По оценке «Крымской правозащитной группы», к февралю 2019 года за причастность к «Хизб-ут-Тахрир» к лишению свободы приговорили 32 человек.