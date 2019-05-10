Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал разрыв аорты. Прощание с Сергеем Доренко пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы.