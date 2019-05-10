Миллиардер Джефф Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну

Основатель компании Blue Origin представил 9 мая прототип космического аппарата Blue Moon для высадки на Луну, сообщает Reuters.

Беспилотный многоразовый космический корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники и до четырех небольших роверов, отмечает BBC News. Кроме того, Blue Moon сможет запускать спутники на орбиту Луны.

«Пришло время вернуться на Луну — на этот раз чтобы остаться», — сказал Безос во время презентации в Вашингтоне, на которой присутствовали потенциальные клиенты и представители NASA.

В сообщении Blue Origin в твиттере сказано, что компания готова поддержать NASA в планах по высадке на Луне в 2024 году. О том, что NASA собирается отправить астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году, в марте 2019 года сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Джефф Безос — самый богатый человек в мире. По оценке Bloomberg на 10 мая, его состояние равняется 118 миллиардам долларов.