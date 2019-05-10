Генпрокуратура Украины допросила Порошенко по делу о гибели людей на Евромайдане

Действующий президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в генеральную прокуратуру в рамках расследования в 2014 году. Об этом сообщил глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента», — сказал Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

Генпрокуратура Украины во второй раз допросила Порошенко по делу о столкновениях на Майдане в 2014 году. Впервые он общался со следователями в ноябре 2016 года. Тогда действующий президент страны отказался подписывать протокол допроса.

Ранее Порошенко вызывали в Генпрокуратуру 7 мая 2019 года. Он не пришел. По словам Сергея Горбатюка, президент договорился о новой встрече 9 мая.

Петр Порошенко будет занимать пост президента до инаугурации Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. 10 мая Зеленский призвал Верховную Раду назначить инаугурацию на 19 мая. Представитель «Блока Петра Порошенко» внес в парламент проект постановления об инаугурации 1 июня.

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