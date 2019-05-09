В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ в день протестных митингов

Сайты нескольких СМИ в Казахстане были заблокированы 9 мая, сообщают агентство «Фергана» и «Радио Азаттык» («Радио Свобода»).

Также заблокирован доступ к Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, сообщает в твиттере издание vlast.kz (также подвергшееся блокировке). Соцсеть «ВКонтакте» продолжает работать, отмечает «Фергана».

Один из жителей Казахстана сообщил «Медузе», что в местах, где проходили участники акции «Бессмертный полк», отключали мобильный интернет.

СМИ связали блокировку с митингами и шествиями, которые 9 мая в городах Казахстана должны пройти одновременно с акцией «Бессмертный полк». Накануне в Генпрокуратуре страны заявили, что привлекут к ответственности участников несанкционированных митингов.

1 мая в городах Казахстана прошли акции протеста, участники которых потребовали провести честные и прозрачные выборы президента страны. МВД сообщило о задержании 80 человек.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Их объявили после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента почти 30 лет, в марте ушел в отставку. Назарбаев выдвинул на выборы в качестве кандидата действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева.