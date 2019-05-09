Трамп обвинил Китай в срыве сделки в торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» в торговых переговорах с американскими властями, сообщает Reuters.

Выступая на митинге во Флориде, Трамп сказал, что Китай нарушил условия соглашения, поэтому «они будут платить». Президент США отметил, что нет ничего страшного в том, что США не заключили сделку, поскольку Китаю придется платить более 100 миллиардов долларов в год.

8 мая власти США решили увеличить с 10% до 25% пошлины на определенные категории товаров из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. В ответ Китай пообещал принять контрмеры.

Изначально пошлины планировали поднять в январе 2019 года, но повышение отложили из-за прогресса в торговых переговорах США и Китая. В мае Дональд Трамп заявил, что переговоры идут медленно и пообещал дополнительно обложить 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 325 миллиардов долларов.

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