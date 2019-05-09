Несколько человек пострадали из-за сильного ветра в Москве

Обновлено. По последним данным, в результате сильного ветра в Москве пострадали 10 человек, пишет РИА Новости. РЕН ТВ сообщает о семи пострадавших. В больницы доставлены пять человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Москве из-за падения деревьев от сильного ветра пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

«В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое», — заявил собеседник агентства. По предварительным данным, погибших в результате падения деревьев нет, добавил он.

Позже префектура Юго-Восточного округа заявила «Интерфаксу», что пострадавших в районе не обнаружено. За медицинской помощью обращений не было, отметили в префектуре.

Днем 9 мая в Москве начался сильный ливень с порывами ветра свыше 15 метров в секунду. По данным центра погоды «Фобос», такая погода сохранится в течение суток. За это время в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков.