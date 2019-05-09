Банк Австралии выпустил 46 миллионов купюр с опечаткой. Австралийцы не замечали ее больше полугода

Банкнота номиналом 50 австралийских долларов, выпущенная в обращение в октябре 2018 года, содержит опечатку. Об этом сообщает австралийское издание News.com.au.

Опечатку обнаружил один из слушателей австралийской радиостанции Triple M; радиостанция сообщила об этом в твиттере 9 мая. В микротексте на оборотной стороне купюры пропущена буква в слове «ответственность» («responsibilty» вместо «responsibility»). Микротекст приводит фрагмент речи Эдит Коуэн — первой женщины, ставшей членом парламента в Австралии в 1921 году.

Резервный банк Австралии подтвердил News.com.au наличие опечатки на купюре и заявил, что ее исправят при печати следующего тиража банкнот в ближайшие несколько месяцев. В банке отметили, что напечатали около 400 миллионов купюр с опечаткой, из которых около 46 миллионов уже выпущены в обращение.

В разговоре с CNN представитель Резервного банка Австралии заявил, что ведомство узнало про опечатку в декабре 2018 года. «Эти банкноты являются законным платежным средством, их можно продолжать использовать. Опечатка никак не влияет на их действительность и функциональность», — заявили в банке.

На презентации нового дизайна банкноты в 50 австралийских долларов в октябре 2018 года Резервный банк Австралии называл эту купюру самой популярной в стране: на нее приходится 46% всех банкнот, находящихся в обращении.