Россия высылает двух шведских дипломатов

Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию, заявил ТАСС представитель пресс-службы МИД Швеции Расмус Эльянскуг.

По его словам, это произошло после того, как Швеция отказала в продлении дипломатической визы российскому дипломату. «Мы сожалеем о решении российского МИД», — заявил Эльянскуг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой, но не уточнила подробности.

Отношения России и Швеции ухудшились после того, как шведские власти заподозрили российского дипломата Евгения Умеренко в работе на спецслужбы РФ и вербовке гражданина Швеции. В марте 2019 года Умеренко покинул Швецию.