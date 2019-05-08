Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом и командующих флотами

На пост главнокомандующего Военно-морским флотом РФ назначен Николай Евменов. Соответствующий указ президента зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

Владимир Королев, занимавший пост главкома ВМФ, перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Тем же указом на пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев.

До назначения на пост главкома ВМФ Евменов командовал Северным флотом. Моисеев был командующим Черноморским флотом. Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил.