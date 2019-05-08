NYT: Трамп в 1985-1994 годах потерял более одного миллиарда долларов

Бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа за одно десятилетие с 1985-го по 1994 год лишился 1,17 миллиарда долларов, сообщает The New York Times, ссылаясь на выписки из его налоговых деклараций.

Из документов следует, что в 1985 году Трамп сообщил в Налоговое управление США, что его основной бизнес — казино, отели, аренда недвижимости — понес убыток в размере 46,1 миллиона долларов.

В следующие годы, по данным издания, бизнес Трампа терял все больше, так, в 1990-1991 годах он сообщил об убытке, превышающем 250 миллионов долларов в год. Причиной убытков названы неудачные сделки.

Убытки позволили Трампу не платить подоходный налог в течение восьми из десяти лет.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер в беседе с газетой назвал представленную налоговую информацию ложной и неточной.

В октябре 2016 года газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп в 1995 году задекларировал убыток в 916 миллионов долларов. Такой большой убыток, по американскому налоговому законодательству, дал Трампу право не платить федеральный налог на прибыль в течение 18 лет. Воспользовался ли он этим правом, неизвестно.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп заявил, что обнародует свои налоговые декларации, но так и не сделал этого.

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