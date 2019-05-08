Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить в 2022 году

Эпизоды новой трилогии «Звездных войн» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Walt Disney Company, которой принадлежат права на киносагу.

Также Disney планирует отложить премьеру фильма «Аватар-2» (права на франшизу компания приобрела вместе с покупкой 21st Century Fox). Вторая часть блокбастера Джеймса Кэмерона выйдет на экраны в 2021 году, а не в 2020-м, как планировалось изначально. Третью часть «Аватара» покажут в 2023 году, четвертую — в 2025-м, пятую — в 2027-м.

В декабре 2019 года в российский прокат выйдет девятый эпизод «Звездных войн» — «Восхождение Скайуокера». Эта картина завершит трилогию сиквелов к предыдущим шести частям киносаги.