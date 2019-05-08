Принц Гарри и Меган Маркл назвали имя своего сына, появившегося на свет 6 мая. Ребенок будет носить имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, сообщается в официальном инстраграме герцога и герцогини Сассекских.

Мальчик, как подчеркивается, пока не будет носить никакого титула.

Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол после своего деда, дяди и его троих детей, а также отца. По британским законам, этому ребенку не положен титул принца (на него может претендовать только ограниченный круг родственников правящей особы), но его может присвоить ему королева.