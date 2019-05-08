На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины

Группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает ТАСС.

Сход лавины произошел 6 мая. Семь человек из туристической группы погибли на месте.

Двоим удалось выжить. 8 мая они добрались до села Кош-Агач и сообщили о случившемся. До этого подать сигнал бедствия туристы не могли, поскольку в горах отсутствовала связь.

На место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ и извлечения погибших из-под лавины.