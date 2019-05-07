Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания

Руководство Шереметьево потребовало «строжайшим образом» наказать должностных лиц, которые снимали на камеру мобильного телефона самолета «Аэрофлота», находясь в служебной зоне аэропорта.

В заявлении Шереметьево сказано, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство, а их высказывания противоречат «всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики».

Представители аэропорта отметили, что сотрудники группы компаний «МАШ» и «Аэрофлота» в случившемся не участвовали. О какой видеозаписи идет речь, в Шереметьево не уточнили.

После катастрофы в Шереметьево в интернете появилась видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, со смехом обсуждают аварийную посадку самолета «Аэрофлота». Один из них говорит: «Нормально он сел, с огоньком».