Россиянину дали 14 месяцев тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене

Суд в городе Тромсе приговорил к году и двум месяцам тюремного заключения россиянина, который в декабре 2018 года ограбил банк в Лонгийре — единственном городе на Шпицбергене.

Россиянина также обязали выплатить по 20 тысяч крон (примерно 150 тысяч рублей) каждому из трех сотрудников банка, которым он угрожал.

При вынесении приговора суд учел, что у осужденного сложилась «тяжелая жизненная ситуация», и изначально он ехал на Шпицберген с целью совершить самоубийство, когда узнал, что на архипелаге можно относительно легко приобрести ружье.

Постоянное население всего Шпицбергена составляет 2,6 тысячи человек. Из них в Лонгийре живут две тысячи.

Россиянину удалось похитить 70 тысяч крон (522 тысячи рублей). Его задержали через 20 минут после преступления.

Норвежские СМИ писали, что это первая в истории попытка ограбления банка на Шпицбергене.